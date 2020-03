Delfino in vantaggio sul Picchio. Ma da 3 match…

In Serie A 3 precedenti fra la fine degli anni Settanta e gli Ottanta. Soprattutto, sempre e soltanto pareggi ad occhiali, vale a scrivere per 0-0. In cadetteria 12 testa a testa dalla seconda metà degli anni Settanta in poi. Bianconeri in vantaggio per numero di vittorie, 5-4, e gol marcati, 15-13. Per ultimo 6 scontri diretti nella Serie C degli anni Quaranta e Sessanta. Stavolta a comandare sono i biancazzurri per 4-1 in fatto di successi, 9-5 sul fronte selle segnature.

Pescara-Ascoli, con i suoi 21 incontri disputati nei tornei professionistici, ma non mancano gli incroci anche nei dilettanti, può essere considerata fra le classiche del calcio italiano.

Il bilancio totale vede in leggero vantaggio il Delfino sul Picchio. Ma…

Gli ospiti ormai da 3 sfide fanno punti all’Adriatico. Fu, infatti, 2-2 nel 2015-2016. Successo per 1-0 nel 2017-2018, Bianchi al 18’ con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Quindi 1-1 nel 2018-2019.

E così il più recente segno 1 in schedina è datato 2011-2012. Allora Sansovini mise a segno una tripletta e portò i padroni di casa sul 3-0, prima che Insigne e Taburini firmassero le reti del definitivo 4-1.

Il Pescara ha raccolto fin qui 17 punti fra le mura di casa (4V – 5X – 4P con 21GF e 17GS). L’Ascoli in trasferta ne ha fatti la metà, 8 (2V – 2X – 9P con 16GF e 25GS).

Fra i due club nella classifica generale c’è un solo punto di differenza. Ma i marchigiani vantano un match giocato in meno, 24 contro i 25 degli abruzzesi. Lo scorso weekend, infatti, Ascoli-Cremonese è stato l’unico match rinviato in cadetteria.

CONFRONTI DIRETTI A PESCARA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

21 incontri disputati

8 vittorie Pescara

7 pareggi

6 vittorie Ascoli

22 gol fatti Pescara

20 gol fatti Ascoli

PRIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Ascoli 2-1, 4° giornata 1976/1977

ULTIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Ascoli 1-1, 13° giornata 2018/2019