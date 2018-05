Di Francesco-Allegri: 14 gol in 2 sfide. Poi...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nei primi due Di Francesco-Allegri di campionato andarono in scena ben 14 reti: stagione 2011-2012, Lecce-Milan 3-4; stagione 2013-2014, Sassuolo-Milan 4-3.

Quindi calarono i ritmi e nei successivi 3 incroci, tutti in occasione di un Sassuolo-Juventus, ecco solo, si fa per scrivere, 5 gol.

Il bilancio dei testa a testa con il mister oggi alla Roma nelle vesti di padrone di casa è praticamente in pareggio: 2 vittorie per parte e 1 segno X. Unica differenza nelle marcature, 10-9 per le squadre del livornese.

Se però prendiamo in considerazione anche i dati che emergono dai match con Massimiliano Allegri mister ospitante... beh l’ago della bilancia indica il bianconero.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI FRANCESCO E ALLEGRI IN CAMPIONATO

2 vittorie Di Francesco

1 pareggio

6 vittorie Allegri

10 gol fatti squadre di Di Francesco

16 gol fatti squadre di Allegri