Di Francesco da clean sheet contro Juric. E col Verona…

Ivan Juric è ancora alla ricerca del primo punto e del primo gol quando affronta il collega Eusebio Di Francesco.

Alla vigilia di Hellas Verona-Sampdoria i due mister contano 2 testa a testa in campionato, entrambi in Serie A. Nella stagione 2016-2017, infatti, andarono in scena Sassuolo-Genoa 2-0 alla quarta e Genoa-Sassuolo 0-1 alla 23esima giornata.

Negativo anche il bilancio dei suoi precedenti contro la Sampdoria. I blucerchiati li ha affrontati in 3 stracittadine. Col Genoa ha messo assieme 2 KO e, nell’ultimo derby, 1 segno X.

Molti di più gli incroci fra Di Francesco e l’Hellas Verona.

Tutto ha avuto inizio nella stagione 2009-2010, quando l’abruzzese guidava il Pescara in quella che oggi è tornata a chiamarsi serie C. Fra l’altro proprio a quella annata è legata la sua prima soddisfazione da coach: la promozione in cadetteria del Delfino che nella doppia finale dei play-off ebbe la meglio nientedimeno che sull’Hellas Verona: 2-2 lontano da casa, 1-0 fra le mura amiche.

Poi ecco altri scontri diretto col Sassuolo, in B e A, e con la Roma.

Da segnalare che nelle ultime 3 sfide Di Francesco ha sempre vinto ed è in serie positiva da 4 incontri.

TUTTI I PRECEDENTI FRA JURIC E DI FRANCESCO IN CAMPIONATO

0 vittorie Juric

0 pareggi

2 vittorie Di Francesco

0 gol fatti squadre di Juric

3 gol fatti squadre di Di Francesco