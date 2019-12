Di Maradona il primo dei 49 gol nei Napoli-Parma di Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cominciamo dalle buone notizie per i tifosi partenopei: col prossimo avversario gli azzurri vantano oltre il 50% di successi negli scontri diretti di campionato.

Sono, infatti, 11 le vittorie del Napoli nei 21 match in cui ha ospitato il Parma. Quelle in Serie A sono 9, ammontano a 2 quelle in cadetteria.

I primissimi testa a testa fra i due club andarono in scena proprio nel secondo livello del calcio professionistico italiano, in totale 4. Quindi dall’annata successiva ai Mondiali italiani ecco gli scontri diretti in A. E proprio dando un’occhiata ai gol marcati in quest’ultimi 17 Napoli-Parma scopriamo che hanno raggiunto quota 49.

Il primo bomber è un nome illustre dal calcio mondiale: Maradona, su calcio di rigore.

Continuando a osservare i precedenti colpisce l’assenza del segno X dal 2000-2001, quando terminò col punteggio di 2-2: Micoud al 41’, Pecchia al 47’, Milosevic al 74’, Amoruso all’81’. Poi ecco 5 affermazioni per i padroni di casa e 3 per i calciatori ospiti.

Tornando all’attualità, da ricordare che il Napoli non annovera vittorie negli ultimi 7 turni in cui ha raccolto la pochezza di 5 punti. Solo la Fiorentina con 4, il Brescia e la Spal con 3 hanno fatto peggio degli azzurri in questo arco temporale. Mentre il Parma con 2 successi e 3 match chiusi in parità (oltre a 2 sconfitte) di punti ne ha fatti 9.

Concludiamo segnalando che i Ducali vantano 499 gol marcati nelle trasferte di Serie A. Un bottino che ha permesso, fra l’altro, di contare 249 gare positive (109 affermazioni più 140 pareggi) lontano dal Tardini.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

21 incontri disputati

11 vittorie Napoli

6 pareggi

4 vittorie Parma

34 gol fatti Napoli

21 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Parma 4-2, 20° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Parma 3-0, 6° giornata 2018/2019