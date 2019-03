Disastro Padova nei secondi tempi. Il Perugia alla ricerca della prima gioia

Sono sei le partite giocate a Padova tra i veneti e il Perugia, tutti confronti validi per la Serie B. In nessun caso, almeno finora, gli umbri sono riusciti ad ottenere i tre punti. Non si gioca questa sfida dal 22 marzo 1998 con il Padova che riuscì ad imporsi per 3-1.

Una sola vittoria nelle ultime otto partite giocate per i patavini, giusto nell'ultima giornata di campionato ad interrompere un periodo particolarmente negativo. Perugia invece che o vince o perde: non pareggia dalla bellezza di undici giornate.

Per gol realizzati da giocatori partiti dalla panchina, il Padova è la formazione peggiore della B con due reti alla pari con il Lecce, mentre il Perugia è secondo con 7 dietro allo Spezia che è addirittura a 10. Impressionante la differenza di rendimento tra primo e secondo tempo per il Padova. I veneti sono la squadra che ha peggiorato maggiormente la propria classifica dopo l'intervallo: sono 12 i punti persi nei secondi 45 minuti.

TUTTI I PRECEDENTI A PADOVA

3 vittorie Padova

3 pareggi

0 vittorie Perugia

8 gol fatti Padova

3 gol fatti Perugia

LA PRIMA SFIDA A PADOVA

1934/1935 Serie B Padova vs Perugia 3-1

L'ULTIMA SFIDA A PADOVA

1997/1998 Serie B Padova vs Perugia 3-1