Donadoni-Gasperini in equilibrio. Ma il bilancio totale...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I Donadoni-Gasperini di campionato sono in equilibrio perfetto. Lo dimostrano anche gli esiti degli ultimi due scontri diretti: 2015-2016, Bologna-Genoa 2-0; 2016-2017, Bologna-Atalanta 0-2.

Gli scontri totali in Serie A finiscono però col sorridere a Gian Piero Gasperini soprattutto per i risultati ottenuti fra le mura amiche, 5-1 in fatto di successi.

E così Roberto Donadoni si ritrova dietro al collega per punti raccolti e gol marcati dalle sue squadre.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DONADONI E GASPERINI IN CAMPIONATO

3 vittorie Donadoni

1 pareggio

7 vittorie Gasperini

10 gol fatti squadre di Donadoni

17 gol fatti squadre di Gasperini