Donnarumma vs Dragowski, chi sarà il miglior para rigori?

Nel corso delle 256 gare di Serie A 2019-2020 disputate prima della sospensione del campionato, gli arbitri hanno sanzionato 120 calci di rigore. Praticamente hanno ‘fischiato’ una massima punizione ogni due match andati in scena.

Quelli trasformati in gol ammontano a 98, l’81,7%, 73 col destro e 25 col sinistro.

Ecco la ripartizione in blocchi da 15 minuti dei gol su rigore:

1-15: 6

16-30: 15

31-45+: 18

46-60: 12

61-75: 28

76-90+: 19



I penalty realizzati nel corso delle riprese sono 20 in più, 59, rispetto a quelli messi a segno nelle prime frazioni di gioco, 39. Soprattutto, il quarto d’ora più prolifico dal dischetto che indica gli undici metri dalla porta sembra essere quello fra il 61’ e il 75’ per via delle sue 28 marcature.

E quei rigori non divenuti, direttamente, gol?

I 22 tiri in questione li possiamo suddividere fra sbagliati, 6, vale a dire finiti su uno dei legni oppure direttamente nel campo per destinazione, e intercettati dai portieri, 16.

Questa la loro ripartizione temporale:

1-15: 1

16-30: 3

31-45+: 1

46-60: 1

61-75: 6

76-90+: 10



Insomma, l’ultimo quarto d’ora di ogni match sembra essere il più rischioso per calciare un rigore.

Dando uno sguardo fra gli estremi difensori che hanno sventato almeno un penalty scopriamo che nella serie A 2019-2020 sono già 14.

Su tutti spiccano il milanista Gianluigi Donnarumma e il fiorentino Bartlomiej Dragowski, entrambi a quota 2 massime punizioni intercettate.