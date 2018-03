Dopo 16 sfide fra Maran e Iachini tutto è come all'inizio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 16 i precedenti in campionato fra Rolando Maran, oggi al ChievoVerona, e Giuseppe Iachini, attuale allenatore del Sassuolo.

Una storia di sfide che ha attraversato la C, la cadetteria e la Serie A.

Soprattutto che dà alla luce un bilancio in perfetto equilibrio: 7 successi per parte e 2 segni X, 19 gol fatti e incassati.

Da notare che Iachini ha vinto solo una volta in casa del collega: play-off stagione 2011-2012, Varese-Sampdoria 0-1.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E IACHINI IN CAMPIONATO

7 vittorie Maran

2 pareggi

7 vittorie Iachini

19 gol fatti squadre di Maran

19 gol fatti squadre di Iachini