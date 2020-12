Dopo 70 sfide Torino e Udinese sono in parità

vedi letture

Ammontano a 70 i precedenti in campionato fra le formazioni di Torino e Udinese. Il bilancio che emerge da questi match è in perfetto equilibrio: 24 successi per parte e 22 segni X. Unica, leggera differenza nel computo delle marcature: 79-77 per i giocatori in maglia granata.

E questa stabilità s’è mostrata anche la stagione scorsa. A Torino si imposero i piemontesi per 1-0, Belotti. A Udine i friulani sempre per 1-0, Okaka.

Scritto questo…

Il Torino viene da 3 successi di fila quando ha ospitato l’Udinese in Serie A. Il 2-0 del 2017-2018, N’Koulou e Belotti. L’1-0 del 2018-2019, Aina. Quindi il già ricordato 1-0 della passata stagione firmato Belotti.

Non a caso l’1-0 è anche il risultato più ricorrente al termine dei Torino-Udinese, comparso già 9 volte su 35 incontri disputati, praticamente 1 ogni 4.

Un risultato che andrebbe bene a Belotti. Soprattutto se risultasse il man of the match. Perché sarebbe il suo centesimo gol in tutte le competizioni affrontate con maglia granata.

L’ultima volta a punti dei bianconeri a Torino? Il 2-2 del 2016-2017. Mentre se cerchiamo un successo… dobbiamo sfogliare gli almanacchi di calcio finno al 2015-2016, 0-1 siglato da Perica.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

35 incontri disputati

18 vittorie Torino

8 pareggi

9 vittorie Udinese

45 gol fatti Torino

27 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Udinese 3-3, 13° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Udinese 1-0, 27° giornata 2019/2020