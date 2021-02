Due autoreti a lanciare la Roma a Benevento. Primi tempi sprint dei giallorossi

Sei partite senza vittorie per il Benevento che dopo aver messo fieno in cascina ha cominciato a tirare i remi un po' in barca. La Roma ha veramente una grande differenza di rendimento tra casa e trasferta. All'Olimpico ha totalizzato 30 punti dei 43 che ha fatto fin qui. In casa è la prima squadra del campionato, in trasferta...una formazione qualunque di metà classifica.

C'è un solo precedente a Benevento tra queste due squadre ed arride alla Roma che è riuscita ad imporsi per 4-0 il 20 settembre 2017, usufruendo per altro di due autoreti (e di una doppietta di Dzeko).

Se le partite fossero finite al 45', la Roma sarebbe stata la seconda squadra di questo campionato con 44 punti dietro solo al Milan a 47. Nessuno come i giallorossi in fatto di realizzazioni nella prima frazione: la bellezza di 29 gol realizzati.

TUTTI I PRECEDENTI A BENEVENTO

0 vittorie Benevento

0 pareggi

1 vittoria Roma

0 gol fatti Benevento

4 gol fatti Roma

LA PRIMA ED ULTIMA SFIDA A BENEVENTO

2017/2018 Serie A Benevento vs Roma 0-4