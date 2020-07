Due vittorie per eguagliare l’Inter del Triplete

Se la squadra di mister Conte riuscirà a raccogliere sei punti negli ultimi due impegni di campionato raggiungerà quota 82, lo stesso bottino della formazione di coach Mourinho nella stagione 2009-2010. Quella passata alla storia per la conquista del triplete: scudetto, Champions, coppa Italia.

Fra le mura di casa i nerazzurri contano 36 punti (10V – 6X – 2P con 38GF e 17GS). In trasferta il Napoli si ferma a 29 (8V – 5X – 5P con 30GF e 24GS).

All’andata fu 3-1 per i nerazzurri. Doppietta di Lukaku fra il 14’ e il 33’ (e con i due centri rifilati al Genoa qualche giorno fa il suo score in Serie A ha già raggiunto quota 23), Milik al 39’, Lautaro Martinez al 62’.

Proprio l’attaccante argentino, al centro di numerose voci di calciomercato, fu il man of the match dell’ultimo Inter-Napoli. La stagione scorsa mise a segno l’1-0 al 91’.

I precedenti totali, 73, sorridono ai padroni di casa avanti per numero di vittorie, 47-9, e gol marcati, 137-68. Mentre i segni X ammontano a 17. Ma il rendiconto che emerge dalle ultime 3 stagioni è in perfetto equilibrio: 1 successo per parte e 1 pareggio, 1 gol marcato e subito da ciascun club.

Nel 2016-2017 fu 0-1, Callejon al 43’.

Nel 2017-2018 ecco un pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0.

Per ultimo, la già ricordata affermazione nerazzurra dell’anno scorso.

Chiudiamo segnalando che si tratterà del primo Inter-Napoli alla 37esima di A, ovviamente con la Beneamata squadra che ospita. Nel 2018-2019 fu match a campi invertiti proprio al 37esimo turno, al San Paolo fu 4-1 per gli azzurri, doppietta di Fabian Ruiz, Zielinski, Mertens e Icardi su rigore quando il poker era però già sul tavolo.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

73 incontri disputati

47 vittorie Inter

17 pareggi

9 vittorie Napoli

137 gol fatti Inter

68 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Napoli 2-1, 12° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Napoli 1-0, 18° giornata 2018/2019