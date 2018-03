E' corsa a fare 300 fra Hellas e Chievo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con quello in programma il prossimo weekend, i derby Hellas-Chievo in Serie A avranno superato quelli andati in scena in cadetteria.

Ma la prima curiosità che emerge sta nel risultato più ricorrente con i butei squadra di casa: è lo 0-1, già comparso in 2 occasioni, nel 2013-2014 (Lazarevic) e nel 2014-2015 (Paloschi). Poi dalle altre 6 sfide sono usciti altrettanti punteggi differenti.

La squadra di Pecchia è reduce dal successo per 2-1 sul Torino.

Nel girone di ritorno ha raccolto 6 punti (2V – 0X – 5P, con 6GF e 12GS). L’ultima volta che fra le mura amiche non ha incassato gol il calendario segnava la data del 17 dicembre e l’avversario era quel Milan sconfitto per 3-0.

Preoccupante il cammino dei clivensi dalla 20esima giornata in poi.

Solo 4 punti fatti (1V – 1X – 5P con 4GF e 12GS). Solo il Sassuolo ha corso più lentamente. In esterna il Chievo non smuove la classifica dallo scorso 19 novembre, 1-1 nella Torino granata. La più recente trasferta a porta inviolata è del 15 ottobre, 0-0 sul campo del Sassuolo. Mentre la vittoria latita dal 24 settembre, 2-0 a Cagliari.

Chiusura dal fronte classifica perpetua di Serie A: l’Hellas Verona è a quota 299 gare pareggiate (152 in casa e 147 fuori); il ChievoVerona a 297 punti raccolti in trasferta (75V – 72X – 145P).

Chi riuscirà a fare per primo trecento?

CONFRONTI DIRETTI CON L’HELLAS VERONA SQUADRA DI CASA (SERIE A E SERIE B)

8 incontri disputati

4 vittorie Hellas Verona

2 pareggi

2 vittorie ChievoVerona

12 gol fatti Hellas Verona

6 gol fatti ChievoVerona

PRIMA SFIDA CON L’HELLAS VERONA SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Hellas Verona-ChievoVerona 3-2, 11° giornata 2001/2002

ULTIMA SFIDA CON L’HELLAS VERONA SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Hellas Verona-ChievoVerona 3-1, 26° giornata 2015/2016