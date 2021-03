E’ dagli anni Cinquanta che Salernitana-Brescia…

Un girone fa, nel match d’andata, è terminata col successo delle Rondinelle per 3-1. I marcatori di quei quattro gol rispondono ai nomi di Van de Looi (al 3’), Spalek (al 21’), Tutino (su rigore al 43’), Bjarnason (al 77’). Due stagioni fa, sul prato dell’Arechi, terminò con la vittoria dei lombardi per 3-1. Con il tabellino dei bomber firmato da Donnarumma (tripletta: al 5’, al 9’ al 32’) e rete della bandiera di Di Tacchio (al 90’).

Scritto ciò…

Ammontano a 18 i precedenti di cadetteria in Campania. I padroni di casa sono in vantaggio per numero di vittorie, 10-6, e gol marcati, 33-21.

A colpire è però un altro dato. Il pareggio più recente è del 1955-1956. Terminò 2-2: Foglia e Amicarelli per i granata, Rebizzi e autorete di Galletti per i biancazzurri.

Successivamente ecco, infatti, 8 successi interni e 2 esterni.

E non dobbiamo stupirci, perché l’X è il risultato con meno presenze fra i possibili tre in schedina. Oltre al già ricordato 2-2 troviamo soltanto un pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, nel 1952-1953.

Quante volte hanno chiuso in parità un match nella Serie B 2020-2021 la Bersagliera e le Rondinelle?

I granata 12 (6 all’Arechi), i biancazzurri 9 (5 fuori casa).

La Salernitana arriva a questo scontro diretto con 48 punti in classifica e 27 fatti nei match interni (7V – 6X – 1P). Il Brescia risponde con 39 e 17 lontano dal Rigamonti (4V – 5X – 5P).

Ma nel 2021 quest’ultima classifica si ribalta e la compagine di Clotet ha superato quella di Castori, 1,38 punti/match per la prima, 1,31 punti/match per la seconda.

CONFRONTI DIRETTI A SALERNO (SERIE B)

18 incontri disputati

10 vittorie Salernitana

2 pareggi

6 vittorie Brescia

33 gol fatti Salernitana

21 gol fatti Brescia

PRIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Brescia 2-1, 12° giornata 1948/1949

ULTIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Brescia 1-3, 15° giornata 2018/2019