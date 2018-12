E la Lazio rimase l'unica senza pareggi. Attenzione alla panchina del Sassuolo

Lo stadio di Reggio Emilia è terreno di conquista per la Lazio. Per tre volte nelle cinque partite che si sono giocate in Emilia, i biancocelesti sono usciti vittoriosi (tra l'altro è aperta una serie di due vittorie consecutive dei capitolini). C'è un'unica affermazione del Sassuolo, il 2-1 del 18 ottobre 2015.

Dopo il pareggio conseguito dalla Spal contro il Cagliari, la Lazio è rimasta l'unica formazione in Serie A a non aver mai pareggiato dall'inizio del campionato ad oggi.

Ottimo il contributo arrivato dalla panchina per il Sassuolo. Sono già quattro le reti arrivate da parte di giocatori subentranti della formazione allenata da De Zerbi. Meglio ha fatto solo il Napoli con sei.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA

1 vittoria Sassuolo

1 pareggio

3 vittorie Lazio

5 gol fatti Sassuolo

11 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2013/2014 Serie A Sassuolo vs Lazio 2-2

L'ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2017/2018 Serie A Sassuolo vs Lazio 0-3