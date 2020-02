E se Crotone-Cremonese durasse 45 minuti?

© foto di Andrea Rosito

All’andata fu un 2-1 per i grigiorossi. Botta e risposta a metà del primo tempo, Ceravolo al 22’ e Zanellato al 27’, quindi Palombi un paio di minuti prima dell’intervallo ruppe nuovamente l’equilibrio del match.

E il risultato non sarebbe più cambiato nella ripresa.

Anche perché se costruiamo le classifiche della Serie B al 45’ e al 90’ scopriamo che la Cremonese né guadagna, né perde punti dopo l’intervallo: 23 sono e 23 restano. Fa un po’ meglio il Crotone, mettendo in mostra un +3, da 31 a 34. Ma nulla a che vedere con le performance di ChievoVerona, +10, o Benevento e Frosinone, +8.

I precedenti in Calabria sono soltanto 2, entrambi andati in scena in cadetteria.

Nel 2005-2006 fu 3-1, la passata stagione 0-0.

I pitagorici allo Scida contano 21 punti (6V – 3X – 2P con 20GF/11GS) però nell’ultimo impegno sono andati KO con lo Spezia per 1-2. Da 9 match comunque trovano la via del gol, anche se in questa striscia sono rimasti con la porta inviolata solo in 2 occasioni.

Pensare invece che la stagione dei violini era cominciata con un 2-1 a Venezia. Poi in trasferta zero successi per un totale di 7 punti raccolti fino a oggi (1V – 4X – 5P con 6GF/14GS). Nell’ultimo impegno fuori casa tuttavia è arrivato un pareggio per 1-1 a Chiavari.

Andamento recente.

Per il Crotone 2 KO senza soluzione di continuità. L’ultima volta che era successa una cosa simile, fra la 15esima e la 16esima giornata, i rossoblù si risollevarono piazzando 4 vittorie di fila. La Cremonese venerdì scorso è stata sfortunata protagonista del 3-4 col Pisa, un KO arrivato ben oltre il novantesimo. L’ultimo successo risale al 16esimo turno, 2-1 col Perugia, poi ecco 3 punti (tutti segni X) in 5 impegni… in attesa di recuperare la 17esima giornata.

CONFRONTI DIRETTI A CROTONE (SERIE B)

2 incontri disputati

1 vittoria Crotone

1 pareggio

0 vittorie Cremonese

3 gol fatti Crotone

1 gol fatto Cremonese

PRIMA SFIDA A CROTONE (SERIE B)

Crotone-Cremonese 3-1, 40° giornata 2005/2006

ULTIMA SFIDA A CROTONE (SERIE B)

Crotone-Cremonese 0-0, 33° giornata 2018/2019