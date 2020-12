E se Crotone-Parma terminasse 0-0?

Prima sfida nei campionati professionistici italiani fra Crotone e Parma.

Ma le statistiche che l’anticipano sono tutt’altro che esaltanti.

I gialloblù hanno in classifica il doppio dei punti dei rossoblù, 12 a 6. Eppure il bilancio casa/trasferta vede i due club molto vicini. I calabresi allo Scida ne hanno raccolti 4 (1 vittoria, 1 pareggio, 4 sconfitte). Gli emiliani lontano dal Tardini invece sono a 5 (1 successo, 2 segni X, 3 battute d’arresto).

Non ci sarebbe da meravigliarci se la sfida terminasse col punteggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0.

Perché il Crotone con 11 e il Parma con 12 reti sono i due attacchi meno prolifici del massimo campionato. Non solo. Entrambe, con 6 marcatori differenti, dimostrano di essere le coop del gol meno numerose.

E per concludere… né i Pitagorici, né i Ducali hanno trovato la via del gol con giocatori che si sono alzati dalle panchine a match in corso.

C’è però una differenza fra le formazioni di Stroppa e Liverani.

Se il Crotone nel passaggio dal primo al secondo tempo ha guadagnato 2 punti, da 4 a 6, il Parma ne ha lasciati per strada 3, da 15 a 12.