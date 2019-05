E' tutto in equilibrio fra Inzaghi e Mihajlovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima volta ci scappò il pareggio. La seconda la vittoria di Simone Inzaghi. La terza quella di Sinisa Mihajlovic.

Quello in programma lunedì prossimo sarà il quarto testa a testa in campionato fra gli attuali trainer di Lazio e Bologna.

Al momento il bilancio è in perfetto equilibrio. Sia sul fronte dei risultati che su quello delle marcature.

Curiosamente anche i due Inzaghi-Mihajlovic sembrano dar vita a un gioco di specchi. Nel primo, stagione 2016-2017, si impose l’allenatore della Lazio col punteggio di 3-1. Nel secondo, campionato 2017-2018, ha avuto la meglio l’allora mister del Torino sempre col risultato di 3-1.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E MIHAJLOVIC IN CAMPIONATO

1 vittoria Inzaghi

1 pareggio

1 vittoria Mihajlovic

6 gol fatti squadre di Inzaghi

6 gol fatti squadre di Mihajlovic