Empoli-Atalanta? Non ci sarebbe da meravigliarsi se finisse 0-0, perché...

© foto di Federico De Luca

Empoli ed Atalanta si sono affrontate in tutte le categorie professionistiche del calcio italiano. Equilibrio quasi perfetto al Castellani con la squadra di casa che si fa preferire solo per le reti realizzate. A proposito di gol non si può non notare il fatto che si segna pochissimo quando Empoli ed Atalanta si affrontano in terra toscana. Sono solo 13 le reti complessive che si sono viste in 12 partite e i bergamaschi sono fermi alla miseria di 5. Con queste premesse, inutile dire che lo 0-0 è il risultato più ricorrente, essendosi verificato per ben 5 volte (quasi una partita su due).

Ottima serie in campionato dell'Atalanta che viene da quattro vittorie consecutive, l'ultima delle quali un roboante 4-1 inflitto nientemeno che all'Inter.

TUTTI I PRECEDENTI AD EMPOLI (SERIE A, B E C)

3 vittorie Empoli

6 pareggi

8 gol fatti Empoli

LA PRIMA SFIDA AD EMPOLI

1981/1982 Serie C1 Empoli vs Atalanta 2-2

L'ULTIMA SFIDA AD EMPOLI

2016/2017 Empoli vs Atalanta 0-1