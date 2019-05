Empoli, bilancio in rosso con la Fiorentina. Ma negli ultimi 5 turni…

© foto di Federico De Luca

Il bilancio dei precedenti derby provinciali strizza l’occhio alla squadra più titolata. Non solo. Se diamo uno sguardo ai soli match andati in scena al Castellani, fra le due uniche vittorie conquistate dai padroni di casa trascorrono circa trent’anni.

E considerando che l’ultimo segno 1 in schedina è del 2015-2016…

Per continuare a sognare un posto al sole, vale a dire nella prossima Serie A, l’Empoli di mister Andreazzoli dovrà far suo il derby contro la Fiorentina di Montella.

In casa gli azzurri hanno raccolto 24 punti fino a oggi. Il rendiconto parla di 7 vittorie, 3 segni X, 7 sconfitte. Ma nell’ultima apparizione hanno toppato lo scontro diretto contro la Spal, un 2-4 il risultato finale.

Lontano dal Franchi i viola hanno fatto soltanto 17 punti. Un bottino frutto di 3 successi, 8 pareggi, 6 battute d’arresto. L’ultima volta con i tre punti in tasca risale al 17 febbraio scorso, 4-1 a Ferrara, guarda caso proprio contro la Spal.

C’è però una statistica cui i padroni di casa possono aggrapparsi per tentare l’impresa: Negli ultimi 5 turni, senza considerare match in casa oppure fuori, l’Empoli ha fatto più punti della Fiorentina.

CONFRONTI DIRETTI A EMPOLI (SERIE A)

10 incontri disputati

2 vittorie Empoli

3 pareggi

5 vittorie Fiorentina

8 gol fatti Empoli

16 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE A)

Empoli-Fiorentina 1-0, 11° giornata 1986/1987

ULTIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE A)

Empoli-Fiorentina 0-4, 13° giornata 2016/2017