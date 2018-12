Empoli e Spal, dalle sfide promozione a quella salvezza (e prima in A)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima sfida in Serie A fra la Spal e l’Empoli. Ma di precedenti ne rintracciamo un bel po’ fra cadetteria e Serie C.

Per l’esattezza sono già 11 gli incroci andati in scena a partire dagli anni Quaranta del secolo scorso. Il bilancio che ne emerge è quasi un monologo biancazzurro: 9 vittorie, 1 segno X (l’1-1 del 1991-1992), 1 KO (lo 0-2 del 1969-1970), 21 gol marcati e solo 6 incassati.

I due club non si sfidavano in campionato dalla stagione 1995-1996.

Allora militavano entrambi nel terzo livello del calcio professionistico italiano. Alla decima giornata fu 1-0 per gli spallini fra le mura amiche, rete di Martorella. Il centrocampista di Pescara seppe ripetersi al 27esimo turno in trasferta, quando il testa a testa terminò nuovamente con un 1-0 per gli emiliani.

Curiosamente a fine torneo le due compagini chiusero a pari punti alle spalle del Ravenna.

Ma chi si immaginava un ulteriore scontro diretto, il terzo in quel campionato, in occasione della finale dei play-off rimase deluso. Solo gli empolesi raggiunsero l’ultimo atto della post season. I ferraresi furono estromessi dal Como in semifinale.

Gli azzurri sono reduci da 2 successi di fila. Ma lontano dal Castellani non hanno mai colto tre punti tutti assieme.

I biancazzurri non vincono dal nono turno e nelle ultime quattro giornate hanno rastrellato un solo punto.

CONFRONTI DIRETTI A FERRARA (SERIE B E SERIE C)

11 incontri disputati

9 vittorie Spal

1 pareggio

1 vittoria Empoli

21 gol fatti Spal

6 gol fatti Empoli