Empoli e una rarità con l'Atalanta. Spal? Segnano in pochi

Per la prima volta Empoli e Spal si affrontano in A sul campo dei toscani. Ci sono precedenti però per tutte le altre categorie professionistiche al Castellani. E da questi si evince che l'Empoli non ha una grande tradizione contro la Spal, anzi. In fatto di vittorie sono avanti gli emiliani per un'incollatura e hanno anche realizzato più gol rispetto agli azzurri.

L'Empoli è reduce da un pareggio importante ottenuto sul campo della lanciatissima Atalanta, ma ancora meglio ha fatto la Spal che ha battuto in casa la Juventus e che ha ottenuto 12 punti nelle ultime cinque gare. Attenzione al fattore casa però perché in questo campionato l'Empoli ha raccolto 24 dei suoi 29 punti tra le mura amiche, praticamente l'83%.

L'Empoli ha chiuso l'ultima partita giocata senza subire reti, anche grazie ad una prestazione super del portiere Dragowski. Una vera e propria rarità capitata solamente altre tre volte in questo campionato. Non a caso la formazione allenata da Andreazzoli e Iachini è ultima nei 'clean sheet'. La Spal invece è ultima (insieme a Frosinone e Udinese) in un'altra classifica: è la squadra che ha visto meno giocatori diversi andare a rete (nove). Il Sassuolo che è in vetta ne ha addirittura 18, esattamente il doppio.

TUTTI I PRECEDENTI AD EMPOLI (SERIE B E C)

2 vittorie Empoli

5 pareggi

3 vittorie Spal

7 gol fatti Empoli

9 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA AD EMPOLI

1948/1949 Serie B Empoli vs Spal 1-0

L'ULTIMA SFIDA AD EMPOLI

1995/1996 Serie C1 Empoli vs Spal 0-1