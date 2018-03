Empoli-Palermo sarà attacco-difesa

© foto di Federico De Luca

All’andata la sfida della Favorita terminò col punteggio di 3-3.

Siciliani avanti fin sul 2-0, poi raggiunti dai toscani che, comunque, al 93’ erano nuovamente sotto di un gol. Alla fine il rigore trasformato da Caputo fece calare il sipario sul definitivo 3-3.

Empoli e Palermo si ritrovano un girone più tardi mentre occupano i piani alti della classifica. I rosanero con 43 punti dividono il primo posto in coabitazione col Frosinone. Lontano dall’isola sono ancora imbattuti e hanno raccolto 19 punti (4 vittorie e 7 segni X). Gli azzurri seguono da vicino con 40 punti, terza piazza in solitaria, 24 dei quali (7 successi, 3 pareggi, con 1 sconfitta) conquistati al Castellani.

Soprattutto si troveranno di fronte il miglior attacco, con 48 reti quello dell’Empoli, e la miglior difesa, con 17 gol subiti e ben 12 clean sheet quella del Palermo.

Altra curiosità: i due club con 11 affermazioni, condividono col Frosinone, lo scettro di squadre più vincenti della cadetteria dopo 23 giornate.

Il bilancio degli scontri diretti in campionato e in riva all’Arno sorride ai padroni di casa.

Su 12 incroci fra Serie A e cadetteria i padroni di casa ne hanno fatti propri la metà, 6, mentre gli ospiti si sono imposti in una sola occasione: 12 febbraio 2006, 0-1 firmato da Barzagli al minuto 92.

Dai 5 segni X emerge anche il risultato più ricorrente, lo 0-0 comparso già in 3 occasioni.

Lo stato di forma ci racconta di un Empoli reduce da 9 risultati utili di fila, gli ultimi 3 solo vittorie. Lo stop più recente risale alla 14esima giornata, Pro Vercelli-Empoli 2-1.

Il Palermo di giornate a punti ne conta 8 senza soluzione di continuità. L’ultima battuta d’arresto risale al 15esimo turno, Palermo-Cittadella 0-3.

CONFRONTI DIRETTI A EMPOLI (SERIE A E SERIE B)

12 incontri disputati

6 vittorie Empoli

5 pareggi

1 vittoria Palermo

18 gol fatti Empoli

7 gol fatti Palermo

PRIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE B)

Empoli-Palermo 0-0, 19° giornata 1947/1948

ULTIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE B)

Empoli-Palermo 1-1, 23° giornata 2013/2014