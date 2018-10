Empoli-Roma, una volta su tre è 1-3 (fra gli ospiti va di moda la doppietta)

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una volta su tre finisce con la vittoria giallorossa per 3-1.

Perché è quello appena citato il risultato più ricorrente al termine degli Empoli-Roma di campionato. Su 12 sfide andate in scena con i toscani padroni di casa ha fatto la sua comparsa per 4 volte.

Nel 1986-1987, in occasione del primo testa a testa, marcarono Della Monica per i padroni di casa, Baldieri (doppietta) e Desideri per gli ospiti.

Nel 1997-1998 ecco segnare Del Vecchio, Cappellini su rigore, Balbo due volte.

Nel 2002-2003 4 bomber differenti: Emerson, Candela, Di Natale, Tommasi.

Infine, nel 2015-2016 fu doppietta di El Shaarawy, autorete di Zukanovic, gol di Pjanic.

Insomma, in 3 circostanze c’è chi ha deciso di infilare il pallone nella porta azzurra non una, bensì due volte.

La più recente affermazione dei padroni di casa risale al 2006-2007, 1-0 alla 24esima giornata con Pozzi man of the match. Poi i capitolini hanno avviato una serie di risultati utili arrivata a quota 8 fra casa e fuori: 5 successi e 3 segni X.

Chiudiamo il capitolo dedicato agli amarcord segnalando che sono già 3 le sfide fra azzurri e giallorossi in un ottavo turno di A: 2 successi romanisti, 1 empolese; entrambe le squadre sempre a rete, con 7 centri capitolini e 4 toscani (media di poco superiore ai 3,5 gol/match).

A questo scontro diretti i due club c’arrivano con stati d’animo contrapposti.

L’Empoli dopo l’esordio vittorioso nei successivi sei turni di campionato ha messo assieme solo 2 punti.

La Roma viene da una settimana condita dai successi nel derby contro la Lazio e in Champions League. Soprattutto al Castellani metterà in campo la migliore coop del gol della A: 10 marcatori differenti in sette giornate.

CONFRONTI DIRETTI A EMPOLI (SERIE A)

12 incontri disputati

3 vittorie Empoli

3 pareggi

6 vittorie Roma

10 gol fatti Empoli

18 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE A)

Empoli-Roma 1-3, 8° giornata 1986/1987

ULTIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE A)

Empoli-Roma 0-0, 11° giornata 2016/2017