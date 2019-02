Empoli-Sassuolo 2-1 in A e 1-2 in B. Quindi bilancio in pareggio

© foto di Federico De Luca

In Serie A vincono i toscani per 2-1. In cadetteria hanno la meglio gli emiliani per 2-1. Il bilancio totale degli Empoli-Sassuolo di campionato è quindi in pareggio: 3 vittorie per parte più 2 segni X (curiosamente entrambi col punteggio di 1-1 e andati in scena in Serie B).

Dopo un anno d’assenza torna nel principale campionato nostrano la sfida fra azzurri e neroverdi.

La premesse in casa dei toscani non però sono le migliori. L’Empoli dell’ex Iachini non vince dalla 15esima giornata. Poi sono arrivate ben 6 sconfitte e 2 soli pareggi.

Anche il Sassuolo è reduce da un KO, contro la capolista Juventus. Che tutto sommato ci può stare. Inoltre nei primi tre turni del girone di ritorno ha raccolto 5 punti.

La differenza più evidente fra le due compagini sta nei movimenti difensivi. Il Sassuolo per clean sheet, vale a dire gare concluse a porta inviolata, è quinto in Serie A con 8 match. L’Empoli si piazza invece in ultima posizione non avendo incassato gol soltanto in 2 gare.

CONFRONTI DIRETTI A EMPOLI (SERIE A E SERIE B)

8 incontri disputati

3 vittorie Empoli

2 pareggi

3 vittorie Sassuolo

10 gol fatti Empoli

12 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE A)

Empoli-Sassuolo 3-1, 28° giornata 2014/2015

ULTIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE A)

Empoli-Sassuolo 1-3, 34° giornata 2016/2017