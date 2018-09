Entella-Ascoli, è tutto in equilibrio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In perfetto equilibrio.

Possiamo presentarli così i precedenti, in cadetteria, fra la Virtus Entella (squadra che ha chiuso la regular season a 44 punti con 10 vittorie, 14 pareggi, 18 sconfitte, 41 gol fatti e 54 subiti) e l’Ascoli (club che ha terminato il campionato con 46 punti frutto di 11 successi, 13 segni X, 18 battute d’arresto, 40 reti all’attivo e 60 al passivo).

Biancocelesti e bianconeri si ritroveranno domani faccia a faccia per l’andata dei play-out 2017-2018.

A Chiavari è in vantaggio la squadra di casa che è sempre andata a punti da quando, nel 2015-2016, lo scontro diretto va in scena nel secondo livello del calcio italiano.

Prima fu 4-0 (Masucci, doppietta di Caputo, Iacoponi), poi 2-1 (Troiano, Cacia, Caputo), infine 1-1 (Monachello, Petrovic).

Fra l’altro ammontano a 3 i calci di rigori concessi in altrettante sfide.

A campi invertiti ecco che… si invertono anche i numeri e con 2 vittorie ed 1 segno X l’Ascoli riesce a pareggiare i conti con gli avversari.

Fra l’altro in questa stagione i due match si sono sempre chiusi sull’1-1.

CONFRONTI DIRETTI A CHIAVARI (SERIE B)

3 incontri disputati

2 vittorie Virtus Entella

1 pareggio

0 vittorie Ascoli

7 gol fatti Virtus Entella

2 gol fatti Ascoli

PRIMA SFIDA A CHIAVARI (SERIE B)

Virtus Entella-Ascoli 4-0, 22° giornata 2015/2016

ULTIMA SFIDA A CHIAVARI (SERIE B)

Virtus Entella-Ascoli 1-1, 39° giornata 2017/2018