Tre vittorie nelle ultime cinque partite giocate al Franchi e un 29 a 18 come successi n senso assoluto. La Fiorentina è in netto vantaggio in casa contro l'Inter. Tra queste vittorie ve ne sono alcune che sono diventate a loro modo storiche, tutte avvenute nel mese di febbraio. Come ad esempio il 4-3 del 12 febbraio 1989 in rimonta, con gol decisivo segnato allo scadere da Borgonovo che intercettò un retropassaggio errato di Bergomi per Zenga. Quell'Inter lì vinse lo scudetto a suon di record, ma una delle due sconfitte stagionali la patì proprio a Firenze. Ma anche il 4-1 inflitto dai viola il 17 febbraio 2013, terminato con il coro dei tifosi gigliati "il pallone è quello giallo" come a dire "non vi abbiamo fatto vedere palla".

L'Inter è alla ricerca della riconquista del primo posto nella classifica dei 'clean sheet' partite chiuse senza subire reti. I nerazzurri sono a quota 12, una gara dietro la Juventus che è a 13. La Fiorentina è invece a caccia del settimo risultato utile consecutivo avendo ottenuto due vittorie e quattro pareggi nelle ultime sei gare.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE

29 vittorie Fiorentina

33 pareggi

18 vittorie Inter

121 gol fatti Fiorentina

90 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Inter 3-0

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2017/2018 Serie A Fiorentina vs Inter 1-1