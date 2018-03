Fiorentina e Juventus, quando vincono preferiscono lo stesso punteggio

© foto di Federico De Luca

La passata stagione c’è stata la vittoria dei viola per 2-1. Due campionati fa ci fu il successo bianconero per 2-1.

E non sembrerebbe un caso. Perché dopo 78 incontri disputati in Serie A, proprio il 2-1 è il punteggio che le due compagini prediligono in caso di affermazione. Per 8 volte Fiorentina-Juventus è terminata col risultato di 2-1, in altre 8 occasioni con quello di 1-2.

Vero è anche che, considerando i 30 segni X spuntati fino ad oggi, i due risultati che ricorrono con maggiore frequenza sono altri: il pareggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0, comparso al termine di 9 sfide, la più recente nel 2014-2015; l’1-1, con 14 caps prima di oggi, l’ultima nel 2008-2009.

Di precedenti in occasione di una 24esima giornata di A e con i viola squadra di casa ne rintracciamo 4. Il bilancio di questi match ci racconta di 3 successi per i toscani ed 1 per i piemontesi.

Nel 1959-1960 fu 1-0 con gol di Hamrin; nel 1967-1968 ecco un 2-0 con marcatori Maraschi e Brugnera; quindi, nel 1972-1973, fu 2-1 con firme di Saltutti, Causio (rigore) e Desolati; infine, nel 1976-1977, ci scappò un 1-3 frutto delle reti di Cabrini, Benetti, Bettega e Casarsa su rigore.

Chiusura con un paio di dati sullo stato di forma di Fiorentina e Juventus.

Viola: 16 punti al Franchi (4V – 4X – 3P) mettendo in mostra il decimo attacco più prolifico e la dodicesima difesa meno battuta fra le mura di casa; tornati al successo nel derby dell’Appennino.

Bianconeri: 28 punti lontano dallo Stadium (9V – 1X – 1P), miglior attacco e quinta difesa esterna; con 7 successi di fila hanno stabilito contro il Sassuolo un nuovo primato stagionale.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A)

78 incontri disputati

27 vittorie Fiorentina

30 pareggi

21 vittorie Juventus

103 gol fatti Fiorentina

89 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Juventus 1-2, 17° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Juventus 2-1, 20° giornata 2016/2017