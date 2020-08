Fiorentina e la vittoria più strana firmata Var. Spal brutto congedo dalla A

vedi letture

La Spal sta lasciando la Serie A in modo molto negativo. I ferraresi hanno conquistato due punti nelle ultime undici gare, mentre l'ultimo successo è arrivato domenica 8 marzo (1-0 a Parma). La Fiorentina ha la miglior difesa nel periodo post Covid con undici gol subiti.

Tradizione favorevole, sia pur di poco, per i viola a Ferrara. La scorsa stagione è arrivata una vittoria roboante per i gigliati che si sono imposti per 4-1, all'interno di una partita molto strana. Episodio decisivo al 78' con Chiesa che cade in area dopo un contatto con Felipe. Sulla prosecuzione dell'azione gol della Spal con Valoti. Gol che viene annullato dopo l'intervento del Var e conseguente assegnazione di un penalty per i gigliati.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE A E B)

5 vittorie Spal

8 pareggi

6 vittorie Fiorentina

21 gol fatti Spal

23 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1938/1939 Serie B Spal vs Fiorentina 1-1

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2018/2019 Serie A Spal vs Fiorentina 1-4