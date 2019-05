Fiorentina, Genoa, Empoli e quel 3-1 nel destino

© foto di Federico De Luca

L’ultima vittoria della Fiorentina fra le mura amiche è rappresentata dal 3-1 rifilato all’Empoli. L’ultimo successo esterno del Genoa è raccontato dall’1-3 al Castellani di Empoli.

E’ curioso come il terzo nome di chi retrocederà nella Serie B 2019-2020 verrà da una delle formazioni appena citate.

I precedenti di Fiorentina-Genoa sorridono ai padroni di casa che, fra l’altro, sono a meno due dalle 100 reti casalinghe in campionato rifilate al Grifone, avendone segnate 96 in Serie A e 2 in cadetteria. La passata stagione fu pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0. Il più recente segno 1 in schedina è rappresentato dall’1-0 alla terza giornata del 2015-2016. Allora a fare la parte del man of the match fu Babacar. Per trovare un blitz esterno, invece, dobbiamo sfogliare gli almanacchi di calcio fino ad arrivare al torneo 1976-1977. Allora, 22esimo turno, terminò col risultato di 1-2: Pruzzo, Casarsa (su rigore), Arcoleo. Tre reti in meno di un quart’ora, fra il 67’ e l’80’.

Negli ultimi 5 anni si sono succeduti i seguenti risultati: 3-3, poi 0-0, poi 1-0, poi 3-3, poi 0-0… Stando a questa singolare serie ci dovrebbe scappare l’1-0. Ma c’è un problema. I viola non riescono a segnare al Franchi da ben 473 minuti. L’ultimo centro è del 31 marzo scorso, nell’1-1 col Torino e firmato proprio da un ex, Simeone.

Chiudiamo segnalando che, il Genoa non ha ancora vinto una gara giocata in trasferta alla 38esima giornata di Serie A. Il suo bilancio in questo particolare turno racconta di 1 pareggio e 8 sconfitte.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

48 incontri disputati

30 vittorie Fiorentina

15 pareggi

3 vittorie Genoa

98 gol fatti Fiorentina

43 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Genoa 0-3, 11° giornata 2012/2013

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Genoa 1-0, 4° giornata 2018/2019