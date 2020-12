Fiorentina-Genoa zero gol negli ultimi 274 minuti

La pochezza di 7 reti segnati negli ultimi 5 scontri diretti di campionato.

E pensare che 6 sono arrivate tutte nella sfida del 2016-2017: Ilicic al 17’, Chiesa al 50’, Simeone al 57’, Hiljemark al 59’, Kalinic al 62’, infine, su calcio di rigore, Simeone all’86’.

Successivamente ecco un filotto di 3 pareggi ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0.

Pertanto il digiuno di reti al Franchi ha raggiunto quota 274 minuti. Addirittura 298 se cerchiamo un gol su azione.

A riprova dello scarso feeling di questo match con l’obiettivo principe del gioco del calcio, fare gol, c’è pure il rigore fallito la stagione scorsa (parato da Dragowski a Criscito).

Tutti indizi che scongiurano una pioggia di gol sul Franchi.

Fra l’altro nella classifica degli attacchi meno prolifici di questo avvio di stagione dopo il Crotone fanalino di coda con 6 centri ci sono proprio il Genoa con 8 e la Fiorentina con 10.

Restando ai precedenti…

C’è già un Fiorentina-Genoa alla decima giornata di Serie A. Era il 30 ottobre 2011 e la sfida terminò col punteggio di 1-0. In rete Lazzari al minuto 41.

L’ultimo successo gigliato in ordine di tempo? Annata 2015-2016, 1-0 Babacar.

E per il Grifone? Roba da Guinness dei Primati: 27 marzo 1977, 1-2.

Poi ecco una striscia di match OK per i padroni di casa arrivata a quota 23: 11 vittorie più 12 pareggi.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

50 incontri disputati

30 vittorie Fiorentina

17 pareggi

3 vittorie Genoa

98 gol fatti Fiorentina

43 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Genoa 2-2, 20° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Genoa 0-0, 21° giornata 2019/2020