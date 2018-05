Fiorentina, l'ultimo acuto contro il Napoli ha quasi 10 anni

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina non batte il Napoli in una sfida di campionato al Franchi dalla stagione 2008-2009, quando il punteggio finale fu di 2-1.

Poi sono arrivati 4 segni “2” e altrettanti “X” in schedina.

Anche se... in assoluto l’ultimo successo viola in campionato è rappresentato dallo 0-1 al San Paolo nel torneo 2013-2014.

I partenopei arrivano a questo appuntamento col morale a mille. In serie positiva da 7 giornate, con 15 punti raccolti, soprattutto a una settimana di distanza dall’importante affermazione allo Stadium nella sfida scudetto contro la Vecchia Signora.

I toscani dopo la striscia di vittorie consecutive vengono da 2 KO di fila e non raccolgono i tre punti tutti assieme dalla 31esima giornata.

All’andata fu 0-0.

Il Napoli a meno 3 reti dalle 150 marcature in campionato contro i viola.

La Fiorentina è, con la Sampdoria, la squadra che ha raccolto più gol da giocatori subentrati a gara in corso, 9.

Infine segnaliamo i risultati più ricorrenti nei Fiorentina-Napoli di A e B: 2-1 con 10 presenze, l’ultima nel 2008-2009; 1-1 per 9 volte, la più recente nel 2015-2016; 1-0 e 0-1 entrambi con 8 caps, il successo casalingo manca dal 2007-2008, quello esterno dal 2014-2015.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

68 incontri disputati

36 vittorie Fiorentina

17 pareggi

15 vittorie Napoli

106 gol fatti Fiorentina

58 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Napoli 2-0, 25° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Napoli 3-3, 18° giornata 2016/2017