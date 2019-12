Fiorentina-Lecce è storia (recente e attuale) di rigori

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina è in vantaggio negli scontri diretti casalinghi contro il Lecce. Però dagli ultimi 3 incroci in ordine di tempo ha raccolto la miseria di 1 punto.

E’ avvenuto nella stagione 2010-2011, quando alla 21esima giornata la sfida terminò col punteggio di 1-1: Di Michele al 29’ e Gilardino al 56’ (col giallorosso che fallì il rigore del possibile 0-2 mandano la palla a sbattere sul palo della porta difesa da Boruc).

Prima, nel 2008-2009, al 18esimo turno fu 1-2 (in sequenza: Giacomazzi, Felipe Melo, Castillo), dopo, nel 2011-2012, sempre alla 18esima gara fu 0-1 (man of the match Di Michele, su penalty).

A proposito di massime punizioni. I salentini con 7 a favore (5 trasformate in punto) e 6 subite (5 i gol subiti) svettano in tutte e due le classifiche. I toscani ne hanno calciati 4 (3 OK) e tentati di parare 2 (1 sventato).

La compagine di Montella viene da 2 KO senza soluzione di continuità. La più recente vittoria è della decima giornata, Sassuolo-Fiorentina 1-2. Il Lecce non fa tre punti tutti assieme da molto più tempo, Spal-Lecce 1-3, però dagli ultimi 6 impegni è uscito per 5 volte con punti in tasca (e fra le vittime illustri ci sono Milan e Juventus).

Chiusura con una curiosità sui clean sheet.

Fra le venti di Serie A l’unica squadra a non aver mai mantenuto la porta inviolata per tutti i novanta, più recupero, minuti di un match è proprio il Lecce di mister Liverani.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

15 incontri disputati

8 vittorie Fiorentina

4 pareggi

3 vittorie Lecce

28 gol fatti Fiorentina

10 gol fatti Lecce

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Lecce 3-1, 4° giornata 1985/1986

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Lecce 0-1, 18° giornata 2011/2012