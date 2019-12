Fiorentina per la vittoria numero 50 contro la Roma. Ma dopo l’intervallo…

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se nel bilancio degli scontri diretti in Serie A fra Fiorentina e Roma ci inseriamo anche lo spareggio andato in scena al Curi di Perugia al termine del campionato 1988-1989, i successi viola raggiungono quota 49.

In quel match giocato il 30 giugno, difatti, si imposero i toscani grazie al centro di un grande ex giallorosso: Roberto Pruzzo, dieci stagioni nella capitale, con 240 presenze e 106 marcature in campionato.

Lo scorso torneo fra le due formazioni fu doppio pareggio: 1-1 al Franchi (Veretout su rigore al 33’ e Florenzi di mancino su azione all’85’) e 2-2 all’Olimpico (Pezzella al 12’ e Zaniolo al 14’ entrambi di testa, Gerson al 51’ con un sinistro da fuori area, Perrotti al 57’ con un destro ravvicinato).

La più recente vittoria capitolina in Toscana è rappresentata dal 4-2 del 2017-2018. Mentre l’ultimo segno 1 in schedina è del 2016-2017, 1-0.

La squadra di Fonseca è in serie positiva da 4 giornate, 3 vittorie più il pareggio in casa dell’Inter. E proprio contro i nerazzurri l’undici di Montella ha ripreso a far punti dopo una striscia di 4 sconfitte senza soluzione di continuità.

Dalle statistiche prodotte dal campionato in svolgimento, scopriamo che quella giallorossa è la miglior difesa esterna della Serie A con soli 5 gol incassati. Non solo. I padroni di casa dovranno stare particolarmente attenti all’avvio della ripresa. La Roma (con Atalanta, Inter e Lazio) è una delle poche squadre di A già in doppia cifra per reti fatte in uno dei blocchi da quindici minuti di un match. Fra il 46’ e il 60’ Dzeko e compagni, infatti, hanno gonfiato le reti avversarie già 10 volte.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A)*

81 incontri disputati

34 vittorie Fiorentina

32 pareggi

15 vittorie Roma

116 gol fatti Fiorentina

79 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Roma 3-1, 9° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Roma 1-1, 11° giornata 2018/2019

* Compreso lo spareggio al termine della stagione 1988/1989 e vinto per 1-0 dalla Fiorentina.