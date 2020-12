Fiorentina-Verona, sfida fra seconde in classifica. Ma…

vedi letture

La prima e l’ultima volta in Serie A di un Fiorentina-Verona è sempre spuntato l’1-1.

Non c’è da stupirci più di tanto perché proprio il pari con una rete per parte, assieme al 2-0 per i padroni di casa, è il risultato più ricorrente al termine di questo incrocio nei campionati italiani. Ambedue i punteggi vantano 6 caps. Ma se il 2-0 per due volte ha fatto la sua comparsa anche in cadetteria, l’1-1 ha raccolto i suoi gettoni presenza esclusivamente in A.

Il bilancio dei precedenti è colorato di viola.

Ma… i toscani non hanno la meglio sugli scaligeri dal 4-3 della 14esima giornata 2013-2014: Borja Valero al 5’, Romulo al 6’, Iturbe al 13’, Borja Valero al 14’, Vargas al 43’, Rossi (rigore) al 54’, Jorginho al 72’.

Dopo ecco 2 successi per gli ospiti e altrettanti segni X (oltre al già ricordato 1-1 del 2019-2020 c’è, infatti, anche quello del 2015-2016).

L’Hellas arriverà a Firenze forte dei suoi 19 punti in classifica (8 lontano dal Bentegodi) e della seconda miglior difesa del campionato (anche se nel turno infrasettimanale ha rimediato un KO casalingo contro la Sampdoria). La Fiorentina risponderà con 10 punti (8 al Franchi) e il secondo peggior attacco (alla pari con Parma e Genoa).

Insomma, a suo modo Fiorentina-Hellas Verona sarà sfida fra seconde in classifica, ma la medaglia d’argento degli scaligeri ha indubbiamente più valore di quella che pesa al collo dei fiorentini.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

34 incontri disputati

19 vittorie Fiorentina

9 pareggi

6 vittorie Hellas Verona

55 gol fatti Fiorentina

30 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Hellas Verona 1-1, 28° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Hellas Verona 1-1, 32° giornata 2019/2020