Firenze ricorda ancora quel 4-2 di Montella su Conte

Quello di domenica sarà il settimo scontro in campionato fra i tecnici Vincenzo Montella, Fiorentina, e Antonio Conte, Inter.

Le prime sfide andarono in scena nel campionato 2011-2012, quando l’oggi mister viola sedeva sulla panchina del Catania e quello che veste nerazzurro su quella della Juventus. Fu pareggio con un gol per parte, 1-1, in Sicilia, successo dei locali, 3-1, in Piemonte.

Successivamente gli altri 4 incroci hanno visto sul rettangolo di gioco sempre e solo la compagine gigliata e quella bianconera.

Il bilancio sorride all’ex CT della Nazionale, forte del 3 su 3 fra le mura di casa. Mentre col fattore campo dalla parte di Montella rintracciamo 1 vittoria per l’ex aeroplanino (Fiorentina-Juventus 4-2 del 2013-2014) e 2 segni X.

Dando uno sguardo ai precedenti allenatore-squadra, scopriamo che le formazioni di Montella hanno sempre marcato all’Inter: 5 volte rispettivamente 1 e 2 gol, in 1 circostanza 3 reti e in un’altra 4. Ciò nonostante, seppur di poco, il rendiconto strizza l’occhio alla Beneamata.

Fra gli undici di Conte e la Fiorentina, invece, c’è solo 1 segno X (0-0 in Fiorentina-Juventus del 2012-2013). Prima e dopo sempre 2 vittorie e 1 KO.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MONTELLA E CONTE IN CAMPIONATO

1 vittoria Montella

2 pareggi

3 vittorie Conte

6 gol fatti squadre di Montella

9 gol fatti squadre di Conte

TUTTI I PRECEDENTI FRA MONTELLA E L’INTER IN CAMPIONATO

4 vittorie Montella

3 pareggi

5 vittorie Inter

22 gol fatti squadre di Montella

20 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

4 vittorie Conte

1 pareggio

2 vittorie Fiorentina

12 gol fatti squadre di Conte

7 gol fatti Fiorentina