Foggia e quella vittoria (inutile) in A sul Venezia

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Se escludiamo dai nostri conteggi le 2 sfide nella Serie B a più gironi degli anni Trenta, dai restanti 7 Foggia-Venezia di cadetteria emergono altrettanti risultati differenti.

Mai un bis fino ad oggi!

La passata stagione il punteggio al triplice fischio finale fu di 2-2. Le reti dei lagunari arrivarono in avvio dei due tempi: al 4’ e al 54’ con Zigoni. Quelle dei pugliesi in piena zona Cesarini: Beretta all’88’ e Deli al 95’.

Fra gli 11 precedenti che rintracciamo nei tre livelli del calcio professionistico italiano c’è da segnalare un Foggia-Venezia di Serie A.

Stagione 1966-1967, quinta giornata, punteggio finale di 3-0. Gambino sbloccò il risultato al 25’, quindi Nocera mise a segno una doppietta: al 40 e, su calcio di rigore, all’83’. Un successo per diversi aspetti inutile, perché dopo trentaquattro giornate le due formazioni arretrarono di categoria in compagnia di Lecco e Lazio.

Per quanto riguarda lo stato di forma dobbiamo segnalare che i rossoneri non colgono i tre punti dalla 7° giornata, poi hanno visto succedersi 2 KO e 3 segni X, quest’ultimi intervallati solamente dal turno di riposo.

Il Venezia è reduce dal successo sul Brescia. Avevano vinto una sola volta nei primi 9 turni, ha raccolto 9 punti negli ultimi 4 (3 vittorie e 1 sconfitta).

CONFRONTI DIRETTI A FOGGIA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

11 incontri disputati

5 vittorie Foggia

2 pareggi

4 vittorie Venezia

14 gol fatti Foggia

11 gol fatti Venezia

PRIMA SFIDA A FOGGIA (SERIE B)

Foggia-Venezia 3-2, 16° giornata 1933/1934

ULTIMA SFIDA A FOGGIA (SERIE B)

Foggia-Venezia 2-2, 19° giornata 2017/2018