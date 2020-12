Fonseca-Giampaolo scontro inedito. Il portoghese contro il Toro ha steccato alla prima

E' la prima volta in assoluto che Paulo Fonseca e Marco Giampaolo si ritrovano a sfidarsi. Roma-Torino di stasera sarà anche un interessante scontro tra allenatori che sono ritenuti come due fini strateghi, anche se in questa stagione non c'è proprio confronto in quanto a risultati ottenuti.

Fonseca sta vivendo la sua seconda stagione in Italia, sempre sulla panchina della Roma. Il suo cammino in A, fin qui, è stato sicuramente positivo. Tradotto in numeri 49 gare in campionato 27 vittorie e 37 risultati positivi (vittorie più pareggi) conseguiti con la propria squadra. 12 invece le sconfitte.

Due volte il tecnico portoghese si è ritrovato ad affrontare il Torino prima di questa sera. Entrambi i precedenti fanno riferimento allo scorso campionato di A in cui ha ottenuto una vittoria per 3-2 a fine luglio in casa granata e una sconfitta all'Olimpico il 5 gennaio 2020 per 2-0 (doppietta di Belotti).

TUTTI I PRECEDENTI FONSECA VS TORINO

1 vittoria Fonseca

0 pareggi

1 vittoria Torino

3 gol fatti squadre Fonseca

4 gol fatti Torino