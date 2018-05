Fra Carpi e Avellino tre volte su quattro è X

© foto di Federico Gaetano

Tre volte su quattro è terminata in pareggio. E in due occasioni c’è scappato l’1-1. Nel primo e nell’ultimo scontro diretto in cadetteria.

Bastano tre frasi per riassumere i precedenti Carpi-Avellino, sfida che andrà in scena in occasione del 38esimo turno della cadetteria 2017-2018.

Il primo testa a testa andò in scena in quella che si chiamava Lega Pro, quando al 24esimo turno del 2011-2012 fu pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0.

Sabato pomeriggio biancorossi e biancoverdi si ritroveranno avversari distanti, al calcio d’inizio, di nove punti. Gli emiliani sono ancora in corsa per acciuffare i play-off, considerando che sono distanti solo due vittorie dall’ultimo posto utile. L’Avellino deve guardarsi le spalle, perché per non finire nei play-out oppure, peggio, in zona retrocessione servirà evitare passi falsi.

CONFRONTI DIRETTI A CARPI (SERIE B E SERIE C)

4 incontri disputati

1 vittoria Carpi

3 pareggi

0 vittorie Avellino

4 gol fatti Carpi

2 gol fatti Avellino

PRIMA SFIDA A CARPI (SERIE B)

Carpi-Avellino 1-1, 31° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A CARPI (SERIE B)

Carpi-Avellino 1-1, 14° giornata 2016/2017