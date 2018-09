Fra Di Francesco e Inzaghi c'è di mezzo sempre (o quasi) un 2-1

© foto di Federico Gaetano

Simone Inzaghi è in vantaggio per 2-1 su Eusebio Di Francesco. Così come tutte le vittorie negli scontri diretti fra i due mister sono arrivate tutte col punteggio di 2-1.

Insomma, c’è un risultato che ricorre con incredibile frequenza nei testa a testa fra gli attuali allenatori di Roma e Lazio. E per chi lo volesse sapere il 2-1 oppure l’1-2 sono comparsi al termine delle stracittadine di campionato già in 18 occasioni.

Il biancoceleste è in vantaggio sul giallorosso. Me le sue 2 vittorie sono arrivate nel 2016-2017 in occasione degli incroci fra la Lazio e il Sassuolo.

L’unica affermazione di Di Francesco è nel derby della passata stagione, quello del girone d’andata.

Inzaghi è alla ricerca della 51esima vittoria come mister di A. il suo score recita di 50 successi, 16 pareggi, 23 sconfitte su un totale di 89 panchine, tutte in biancoceleste.

Di Francesco, fra Lecce, Sassuolo e Roma, è arrivato a quota 204 con 77 trionfi, 52 nulle, 75 KO.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI FRANCESCO E INZAGHI IN CAMPIONATO

1 vittoria Di Francesco

1 pareggio

2 vittorie Inzaghi

4 gol fatti squadre di Di Francesco

5 gol fatti squadre di Inzaghi