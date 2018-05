Fra Inzaghi e Di Francesco questione di 2-1

© foto di Federico Gaetano

Terminano sempre col punteggio di 2-1. Almeno in campionato.

Gli scontri diretti fra Simone Inzaghi ed Eusebio Di Francesco in campionato, 3 e tutti in Serie A, hanno prodotto sempre lo stesso punteggio.

Per 2 volte s’è imposto il tecnico della Lazio: 2-1 ospitando e in casa del Sassuolo nel torneo 2016-2017.

In un’altra occasione ha avuto la meglio quello alla guida della Roma: 2-1 nel derby del girone d’andata.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E DI FRANCESCO IN CAMPIONATO

2 vittorie Inzaghi

0 pareggi

1 vittoria Di Francesco

5 gol fatti squadre di Inzaghi

4 gol fatti squadre di Di Francesco