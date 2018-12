Fra Inzaghi e Spalletti mai una gioia in casa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una stracittadina, nel 2016-2017, e una sorta di spareggio Champions, la passata stagione.

Simone Inzaghi ha perso 2 volte su 2 quando ha ospitato Luciano Spalletti in campionato. Due anni fa arrivò il KO nel derby Lazio-Roma per 0-2, mentre qualche mese fa il 2-3 in Lazio-Inter permise ai nerazzurri di staccare un biglietto per la Champions League in corso di svolgimento. Proprio a discapito dei biancocelesti.

Curiosamente, ribaltando i campi di gioco, Inzaghi in casa del collega ha raccolto già 4 punti: 1 successo, nel 2016-2017, e 1 segno X, nel 2017-2018.

Insomma, fra Inzaghi e Spalletti il mister di casa mai ha colto vittoria. Alleno fino alla vigilia della decima giornata di Serie A 2018-2019…

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E SPALLETTI IN CAMPIONATO

1 vittoria Inzaghi

1 pareggio

2 vittorie Spalletti

5 gol fatti squadre di Inzaghi

6 gol fatti squadre di Spalletti