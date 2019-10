Fra Mazzarri e Ancelotti quasi 4 gol per sfida. Poi ecco Napoli-Torino e…

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell’ultimo testa a testa fra Walter Mazzarri e Carlo Ancelotti, in occasione di Napoli-Torino 2018-2019, c’è scappato il primo pareggio in campionato fra i due tecnici.

Soprattutto, lo 0-0 del San Paolo ha certificato il primo match con zero gol segnati quando in campo si trovavano schierate due squadre di Mazzarri e Ancelotti.

Mai era accaduta una cosa simile negli 11 precedenti incroci: in 3 circostanze aveva avuto la meglio il toscano, in 8 l’emiliano. Per non parlare poi delle segnature: la bellezza di 37, per una media di poco inferiore alle quattro per match.

Mazzarri ritrova quella ex guidata fra il 2009-2010 e il 2012-2013, prima di trasferirsi all’Inter. Con i partenopei in Serie A vanta 145 panchine e un bilancio di 73 vittorie, 42 pareggi, 30 sconfitte, per 115 match a punti.

Al contrario sono solo 2 i successi di Mazzarri quando ha sfidato il Napoli in campionato: il primo col Livorno nella cadetteria 2003-2004, il secondo (e ultimo) con la Sampdoria nella A 2007-2008. Poi, al massimo, ecco dei segni X, 6. Per il resto soltanto KO, già 4. Il più recente nel girone d’andata dello scorso torneo 1-3 guidando, come oggi, il Torino.

