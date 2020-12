Frosinone-ChievoVerona è sull'1-1

vedi letture

Dalle quattro sfide Frosinone-ChievoVerona di campionato, 2 in Serie A e 2 in cadetteria, sono usciti altrettanti punteggi differenti.

Mai un bis.

Non solo.

Per 2 volte sono andati a segno i giallazzurri padroni di casa (nel 2007-2008 e nel 2019-2020). In altre 2 circostanze hanno trovato il gol i gialloblù ospiti (nel 2007-2008 e nel 2015-2016).

Il bilancio di questi scontri diretti sorride agli ospiti. Anche se in Serie B sono sull’1-1, nel senso di affermazioni per club.

Se diamo uno sguardo anche ai match a campi invertiti, quindi giocati sul prato del Bentegodi, i pareggi fra i due club in cadetteria ammontano a zero.

Allo Stirpe scenderanno in campo 30 punti. Il Frosinone ne conta 16, ma solo 7 fatti in casa (2V – 1X – 2). Il ChievoVerona è fermo a 14, di cui 8 lontano dal proprio stadio (2V – 2X – 0P).

Stranamente questa sfida valida per la decima giornata di Serie B metterà faccia a faccia il peggior attacco interno alla miglior difesa da trasferta. La compagine di mister Nesta, infatti, ha marcato solo 2 centri: Salvi al terzo turno contro l’Ascoli, Rohden al sesto contro la Cremonese. Quella di Aglietti, invece, ha incassato 2 reti: Boateng del Monza (su rigore) alla quinta giornata, Musiolik del Pordenone alla settima.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE A E SERIE B)

4 incontri disputati

1 vittoria Frosinone

1 pareggio

2 vittorie ChievoVerona

3 gol fatti Frosinone

4 gol fatti ChievoVerona

PRIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-ChievoVerona 1-2, 5° giornata 2007/2008

ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-ChievoVerona 2-0, 12° giornata 2019/2020