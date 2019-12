Frosinone-Crotone è 5-2 come vittorie per la formazione gialloazzurra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella fra Frosinone e Crotone è sfida che sul rettangolo verde va in scena fin dalla seconda metà degli anni Sessanta del Novecento.

I precedenti in casa dei Canarini ammontano a 12 e il bilancio vede in vantaggio i giallazzurri per 5-2 in fatto di vittorie e 20-15 sul fronte delle marcature, mentre i segni X ammontano a 5. Insomma, 10 volte su 12 i ciociari hanno fatto punti quando hanno ospitato i calabresi.

Nel poker di sfide in cadetteria (in perfetto equilibrio per risultati) sono sempre andate a segno entrambe le squadre in campo per una media gol/match di poco superiore al valore 3. Fra l’altro chi ha portato a casa l’intera posta in palio l’ha fatto, sempre, marcando un tris di reti: 3-2 per il Crotone nel 2010-2011 e 3-1 per il Frosinone nel 2014-2015.

I padroni di casa vengono dal KO rimediato contro la prima della classe, il Benevento, in trasferta. Una sconfitta che ha scritto la parola stop a una striscia fatta di 3 vittorie senza soluzione di continuità.

Al contrario il Crotone ha ritrovato quel successo, 2-1 sul Livorno, dopo 4 turni in cui aveva messo assieme la miseria di 1 punto.

Attenzione: la serie negativa dei pitagorici aveva avuto inizio dopo il KO rimediato proprio a Benevento… a Frosinone sperano che questa storia non si ripeta.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE B E SERIE C)

12 incontri disputati

5 vittorie Frosinone

5 pareggi

2 vittorie Crotone

20 gol fatti Frosinone

15 gol fatti Crotone

PRIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-Crotone 1-1, 19° giornata 2006/2007

ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-Crotone 3-1, 41° giornata 2014/2015