Frosinone in trasferta dal tabù Brescia

© foto di Federico Gaetano

La strada per la Serie A passa anche dal rovesciamento di certi tabù.

Uno di questi, per il Frosinone, è rappresentato dalle vittorie in casa del Brescia in cadetteria. Ad oggi, dopo 6 precedenti dalla stagione 2006-2007 in poi, ammontano a zero.

Anzi, è quasi un monologo delle rondinelle che vantano 5 successi ed 1 segno X: il 2-2 alla 41esima giornata 2007-2008.

Curiosità attorno ai lombardi che con l’arrivo di Ivo Pulga sono al terzo allenatore e al terzo cambio di panchina in questo torneo. I suoi predecessori sono stati Roberto Boscaglia (in due mandati) per 25 gare (con 8 vittorie, 9 pareggi, 8 sconfitte) e Pasquale Marino per 13 (con 3 successi, 4 pari, 6 KO).

CONFRONTI DIRETTI A BRESCIA (SERIE B)

6 incontri disputati

5 vittorie Brescia

1 pareggio

0 vittorie Frosinone

13 gol fatti Brescia

5 gol fatti Frosinone

PRIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE B)

Brescia-Frosinone 1-0, 36° giornata 2006/2007

ULTIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE B)

Brescia-Frosinone 2-0, 2° giornata 2016/2017