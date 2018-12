Frosinone, meno male che Higuain non è più del Napoli

© foto di Federico Gaetano

Meglio fuori che in casa.

Napoli e Frosinone sono state avversarie in campionato già per 6 volte: 3 in Campania, 3 nel Lazio.

Fra le mura di casa gli azzurri hanno raccolto 1 successo, 4-0 nell’unico incrocio in Serie A, e 2 segni X, entrambi per 1-1, rispettivamente in cadetteria e in quella che oggi è tornata a chiamarsi Serie C.

Già perché Napoli-Frosinone conta un precedente in ognuno dei livelli del calcio professionistico italiano.

Ma l’en-plein è in Ciociaria: esclusivamente vittorie per gli ospiti.

E così i giallazzurri sono ancora alla ricerca del primo successo in campionato.

Un punto a loro favore… stavolta non avranno di fronte Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino fu il vero e proprio mattatore del precedente alla 38esima giornata 2015-2016, per lui una tripletta nei secondi quarantacinque minuti di gioco e dopo il vantaggio iniziale siglato da Marek Hamsik.

Senza scordare che un girone prima, al Matusa, aveva messo a segno una doppietta (di Albiol, Hamsik e Gabbiadini gli altri centri napoletani per l’1-5 conclusivo).

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

3 incontri disputati

1 vittoria Napoli

2 pareggi

0 vittorie Frosinone

6 gol fatti Napoli

2 gol fatti Frosinone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Frosinone 4-0, 38° giornata 2015/2016