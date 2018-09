Frosinone-Sampdoria, le prime allo Stirpe di solito vanno in bianco

L’ultimo gol del Frosinone in Serie A è distante un bel po’. Al momento del calcio d’inizio della sfida contro la Sampdoria saranno trascorsi 868 giorni dal momentaneo 1-3 siglato da Federico Dionisi in casa del Milan quando il calendario segnava la data del primo maggio 2016.

Poi quel match terminò col risultato di 3-3 e i gialloblù non marcarono più reti nel massimo campionato italiano.

L’ultima marcatura della Sampdoria è stata chiacchierata un bel po’. Non solo perché ha rappresentato il 3-0 sul Napoli infliggendo il primo KO stagionale agli azzurri, ma perché arrivata con un tacco al volo dell’ex Fabio Quagliarella. Attaccante che contro i ciociari ha già timbrato il cartellino.

Il bilancio degli scontri diretti fra le due squadre in Serie A è in perfetto equilibrio.

Nel Lazio fu 2-0 per i padroni di casa. In Liguria identico risultato per i locali. E così ci ritroviamo di fronte ad 1 successo per parte, zero pareggi, 2 gol fatti e subiti da ciascun club.

Da segnalare che i blucerchiati sono arrivati a quota 699 vittorie in Serie A. 490 fra le mura amiche del Ferraris, 209 in trasferta. Un successo allo Stirpe sarebbe quindi storico.

Anche la squadra di Moreno Longo vuole fare la storia e marcare il primo gol in Serie A nel nuovo impianto casalingo.

Anche se… in cadetteria i primi due match al rinnovato Stirpe terminarono col punteggio ad occhiali, vale a dire 0-0, avversarie la Cremonese e il Palermo. Poi ne arrivarono ben 6 in Frosinone-Ternana 4-2. Da allora i gialloblù si sono ‘inceppati’ solo un’altra volta, Frosinone-Salernitana 0-0 lo scorso 17 marzo 2018, negli altri diciotto impegni casalinghi sono sempre piovuti dei gol.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittoria Frosinone

0 pareggi

0 vittorie Sampdoria

2 gol fatti Frosinone

0 gol fatti Sampdoria

PRIMA E ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE A)

Frosinone-Sampdoria 2-0, 8° giornata 2015/2016