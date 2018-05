Gasperini-Ballardini, passato e futuro (?) rossoblù

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il grande ex contro chi meriterete ancora il rossoblù.

Possiamo presentarla così la sfida fra Gian Piero Gasperini, sul podio degli allenatori con più presenze alla guida del Grifone, e Davide Ballardini, l’artefice della salvezza in questa stagione.

Quella di domenica pomeriggio sarà la settima sfida in campionato fra i due tecnici.

Ad oggi comanda il rossoblù avanti per vittorie, 3-2, e marcature 6-5. C’è solo un pareggio, lo 0-0 in Genoa-Bologna del 2013-2014.

Ma il ravennate non ha la meglio sull’ex genoano dal 2009-2010, quando Lazio-Genoa terminò col punteggio di 1-0.

Anzi, da quando Gasperini siede sulla panchina dell’Atalanta, contro la sua ex squadra ha raccolto solo soddisfazioni, a prescindere da chi fosse l’allenatore avversario.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E BALLARDINI IN CAMPIONATO

2 vittorie Gasperini

1 pareggio

3 vittorie Ballardini

5 gol fatti squadre di Gasperini

6 gol fatti squadre di Ballardini