Gasperini, buona la prima (e unica) con Gotti. Con l'Udinese va spesso bene

vedi letture

Un solo incrocio tra Gotti e Gasperini in qualità di allenatori. E' quello che c'è stato la scorsa stagione proprio in un Udinese-Atalanta, gara terminata 3-2 per i nerazzurri con gol di Zapata e doppietta di Muriel per i nerazzurri, mentre per i bianconeri doppietta di Lasagna. Quella di oggi dunque, sarà la seconda sfida tra i due tecnici.

L'incontro già citato è anche l'unico di Gotti contro l'Atalanta, anche perché nonostante i suoi 53 anni, il tecnico di Adria ha vissuto la sua prima esperienza da capo allenatore in Serie A proprio la scorsa stagione.

Ben più nutrito è il numero di precedenti tra Gasperini (uno degli allenatori più navigati in A) e l'Udinese. E c'è da dire che in 21 incontri il Gasp ha festeggiato i tre punti in 12 circostanze, riportando anche 6 pareggi (per un totale di 18 risultati positivi). Solo in 3 gare è tornato a casa sconfitto dai bianconeri, l'ultima volta è avvenuto il 29 ottobre 2017 (2-1).

TUTTI I PRECEDENTI GOTTI VS GASPERINI (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Gotti

0 pareggi

1 vittoria Gasperini

2 gol fatti squadre Gotti

3 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI GOTTI VS ATALANTA

0 vittorie Gotti

0 pareggi

1 vittoria Atalanta

2 gol fatti squadre Gotti

3 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS UDINESE

12 vittorie Gasperini

6 pareggi

3 vittorie Udinese

48 gol fatti Atalanta

28 gol fatti Udinese