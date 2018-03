Gasperini e Pioli fanno 13 in campionato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Crotone-Modena per due volte in cadetteria, poi ecco Genoa-ChievoVerona in Serie A e, per altre due volte e sempre nel massimo torneo, Genoa-Lazio.

Sono quelle appena citate le gare che hanno fatto da scenario alle sfide Gasperini-Pioli di campionato.

Curioso come i club dell’attuale mister della Fiorentina solo una volta abbiano trovato la via del gol, acciuffando al tempo stesso l'unica vittoria esterna.

Più in generale gli incroci fra i due tecnici in campionato ammontano a 12 e Stefano Pioli è in vantaggio sul collega Gian Piero Gasperini per vittorie e gol marcati.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E PIOLI IN CAMPIONATO

4 vittorie Gasperini

2 pareggi

6 vittorie Pioli

7 gol fatti squadre di Gasperini

18 gol fatti squadre di Pioli